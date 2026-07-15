Vremenska prognoza za Srbiju: Sunčano i toplo uz lokalne pljuskove

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RHMZ najavljuje visoke temperature do 36 stepeni, uz nestabilnosti tokom vikenda

U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme, uz temperature od 31 do 34 stepena. Tokom dana očekuje se lokalni razvoj oblačnosti, što može usloviti kratkotrajnu kišu ili pljuskove sa grmljavinom, prvenstveno na severu, a kasnije i u ostalim krajevima. Beta RTS Newsmax Balkans Insajder

Narednih dana očekuje se porast temperature do 36 stepeni, dok za vikend stiže nagla promena vremena sa pljuskovima, grmljavinom i padom temperature. N1 Info Mondo NIN Blic