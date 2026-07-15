Sve o večerašnjem polufinalu koje počinje u 21 čas: Istorijski klasik Engleske i Argentine (35. dan)

Na programu 35. dana Svetskog prvenstva u Severnoj Americi 15. jula nalazi se istorijski klasik – polufinalna utakmica između Engleske i Argentine, koja počinje u 21 čas.

Najveće Svetsko prvenstvo u istoriji, sa 48 reprezentacija, sada je stiglo do četvrte runde nokaut faze, pošto je u prethodne dve nedelje čak 45 selekcija završilo svoje učešće na turniru. U prvom polufinalnom meču Španija je porazila Francusku rezultatom 2:0. ENGLESKA – ARGENTINA (OD 21 ČAS) Polufinalni meč između Francuske i Španije počinje u 21 čas u na Mercedes-Benc stadionu u Atlanti. Lionel Mesi će prvi put u karijeri igrati protiv Engleske, dok aktuelni