Vesiću i ostalim optuženima u slučaju pada nadstrešnice produžen kućni pritvor

Nedeljnik pre 36 minuta
Vesiću i ostalim optuženima u slučaju pada nadstrešnice produžen kućni pritvor

Potvrđivanjem optužnice protiv Jelene Tanasković, Gorana Vesića, Anite Dimoski, Milana Spremića, Marine Gavrilović i Dejana Todorovića u slučaju pada nadstrešnice, prema imenovanim okrivljenima je produžena mera kućnog pritvora, rečeno je za N1 u Apelacionom sudu u Novom Sadu.

Apelacioni sud u Novom Sadu saopštio je 13. jula da je usvojio žalbu Višeg javnog tužioca u Novom Sadu i preinačio rešenje Višeg suda u Novom Sadu – odnosno odluku o obustavi krivičnog postupka protiv Gorana Vesića, Jelene Tanasković, Anite Dimoski, Milana Spremića, Marine Gavrilović i Dejana Todorovića. „mera zabrane napuštanja stana“ Ovom odlukom Apelacionog suda optužnica protiv navedenih osoba je zvanično potvrđena, a iz ovog suda, u odgovoru na pitanja N1,
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Vesiću i ostalima okrivljenima za nadstrešnicu produžen kućni pritvor

Vesiću i ostalima okrivljenima za nadstrešnicu produžen kućni pritvor

Radio 021 pre 6 minuta
Apelacioni sud: Vesiću i ostalim optuženima u slučaju "nadstrešnica" produžena mera kućnog pritvora

Apelacioni sud: Vesiću i ostalim optuženima u slučaju "nadstrešnica" produžena mera kućnog pritvora

N1 Info pre 50 minuta
Apelacioni sud potvrdio da je Vesiću i ostalim optuženima u slučaju "nadstrešnica" produžena mera kućnog pritvora

Apelacioni sud potvrdio da je Vesiću i ostalim optuženima u slučaju "nadstrešnica" produžena mera kućnog pritvora

Insajder pre 35 minuta
Goranu Vesiću i ostalim optuženima u slučaju „nadstrešnica“ produžena mera kućnog pritvora

Goranu Vesiću i ostalim optuženima u slučaju „nadstrešnica“ produžena mera kućnog pritvora

Danas pre 36 minuta
Vesiću i ostalim optuženima u slučaju "nadstrešnica" produžen kućni pritvor

Vesiću i ostalim optuženima u slučaju "nadstrešnica" produžen kućni pritvor

Nova pre 41 minuta
Nova odluka u slučaju nadstrešnice: Vesić i još petoro ostaju u kućnom pritvoru

Nova odluka u slučaju nadstrešnice: Vesić i još petoro ostaju u kućnom pritvoru

Luftika pre 10 minuta
Nakon što je novosadski sud potvrdio optužnicu: Četiri važna pitanja o predmetu "Nadstrešnica"

Nakon što je novosadski sud potvrdio optužnicu: Četiri važna pitanja o predmetu "Nadstrešnica"

Radio 021 pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadGoran VesićJelena Tanasković

Društvo, najnovije vesti »

Brnabić: Strateški dijalog sa SAD jedno od najvažnijih dostignuća poslednjih decenija

Brnabić: Strateški dijalog sa SAD jedno od najvažnijih dostignuća poslednjih decenija

RTV pre 6 minuta
Vesiću i ostalima okrivljenima za nadstrešnicu produžen kućni pritvor

Vesiću i ostalima okrivljenima za nadstrešnicu produžen kućni pritvor

Radio 021 pre 6 minuta
Upravo na Blic TV: U "Jutru na Blic" saznajte gde je Srbija u slici nakon vojne parade u Parizu

Upravo na Blic TV: U "Jutru na Blic" saznajte gde je Srbija u slici nakon vojne parade u Parizu

Blic pre 6 minuta
Stigla nova lista najpopularnijih imena u Srbiji: Na vrhu došlo do velike promene

Stigla nova lista najpopularnijih imena u Srbiji: Na vrhu došlo do velike promene

NIN pre 0 minuta
Ubod ose može da ugrozi život ako se pojave ovi simptomi: Evo kada je neophodna hitna pomoć

Ubod ose može da ugrozi život ako se pojave ovi simptomi: Evo kada je neophodna hitna pomoć

NIN pre 0 minuta