Advokat Vladimira Arsenijevića: Dva muškarca priznala napad na pisca, ali je tužilac procenio da nema krivičnog dela

Newsmax Balkans pre 1 sat
Advokat Vladimira Arsenijevića: Dva muškarca priznala napad na pisca, ali je tužilac procenio da nema krivičnog dela

Dva učesnika napada na pisca Vladimira Arsenijevića identifikovana su i priznala su izvršenje dela, ali, po stavu dežurnog javnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, u tom događaju nema elemenata krivičnog dela, saopštio je Arsenijevićev advokat Miloš R. Janković.

Zbog toga, dodaje se u saopštenju, neće biti pokrenut krivični postupak. Janković je u pisanoj izjavi naglasio da, ako je takva odluka zaista doneta, ona predstavlja zabrinjavajuću poruku javnosti, posebno imajući u vidu okolnosti pod kojima je izvršen napad – uoči najavljenog komemorativnog skupa povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici. "Prema informacijama koje su mi saopštene, policija će podneti prekršajne prijave zbog prekršaja iz stava 1 člana 9 Zakona o
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Prekršajne prijave za dve osobe koje su bile u grupi koja je napala Arsenijevića

Prekršajne prijave za dve osobe koje su bile u grupi koja je napala Arsenijevića

Slobodna Evropa pre 2 sata
Saopštenje za javnost advokata Miloša Jankovića o napadu na Vladimira Arsenijevića

Saopštenje za javnost advokata Miloša Jankovića o napadu na Vladimira Arsenijevića

Ozon press pre 3 sata
Tužilaštvo: Napad na Arsenijevića je prekršaj, ne i krivično delo

Tužilaštvo: Napad na Arsenijevića je prekršaj, ne i krivično delo

N1 Info pre 4 sati
Tužilaštvo za Insajder o slučaju napada na Arsenijevića: Podnet zahtev za prekršajni postupak

Tužilaštvo za Insajder o slučaju napada na Arsenijevića: Podnet zahtev za prekršajni postupak

Insajder pre 5 sati
Napad na Vladimira Arsenijevića: Dvojica priznala delo, krivični postupak neće biti pokrenut

Napad na Vladimira Arsenijevića: Dvojica priznala delo, krivični postupak neće biti pokrenut

In medija pre 5 sati
Arsenijevićev slučaj ukazuje na institucionalnu toleranciju politički motivisanog nasilja, kaže advokat

Arsenijevićev slučaj ukazuje na institucionalnu toleranciju politički motivisanog nasilja, kaže advokat

Mašina pre 7 sati
Advokat Vladimira Arsenijevića: Dva napadača identifikovana, zabrinjavajuće ako se odustane od krivičnog postupka

Advokat Vladimira Arsenijevića: Dva napadača identifikovana, zabrinjavajuće ako se odustane od krivičnog postupka

Insajder pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SrebrenicaTužilaštvo

Društvo, najnovije vesti »

Ko smo, bre, mi

Ko smo, bre, mi

Danas pre 14 minuta
Šta se najčešće kvari na automatskom menjaču i kako da izbegnete paprene troškove popravke?

Šta se najčešće kvari na automatskom menjaču i kako da izbegnete paprene troškove popravke?

Danas pre 1 sat
Menjam budućnost za malo prasetine

Menjam budućnost za malo prasetine

Danas pre 1 sat
Novi Radar otkriva: Uloga VBA u progonu Aleksandra Radića

Novi Radar otkriva: Uloga VBA u progonu Aleksandra Radića

Radar pre 13 minuta
Panika u parku: Zmija prepala građane, svi nenadležni FOTO/VIDEO

Panika u parku: Zmija prepala građane, svi nenadležni FOTO/VIDEO

Vranje news pre 14 minuta