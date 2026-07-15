Advokat Vladimira Arsenijevića: Dva muškarca priznala napad na pisca, ali je tužilac procenio da nema krivičnog dela

Dva učesnika napada na pisca Vladimira Arsenijevića identifikovana su i priznala su izvršenje dela, ali, po stavu dežurnog javnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, u tom događaju nema elemenata krivičnog dela, saopštio je Arsenijevićev advokat Miloš R. Janković.

Zbog toga, dodaje se u saopštenju, neće biti pokrenut krivični postupak. Janković je u pisanoj izjavi naglasio da, ako je takva odluka zaista doneta, ona predstavlja zabrinjavajuću poruku javnosti, posebno imajući u vidu okolnosti pod kojima je izvršen napad – uoči najavljenog komemorativnog skupa povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici. "Prema informacijama koje su mi saopštene, policija će podneti prekršajne prijave zbog prekršaja iz stava 1 člana 9 Zakona o