EU i Velika Britanija potpisale sporazum o Gibraltaru, počinje uklanjanje ograde na granici sa Španijom

Newsmax Balkans pre 2 sata
EU i Velika Britanija potpisale sporazum o Gibraltaru, počinje uklanjanje ograde na granici sa Španijom

Velika Britanija i Evropska unija potpisale su sporazum o statusu Gibraltarа, nakon dogovora postignutog prošle godine koji ima za cilj olakšavanje prelaska granice i okončanje višegodišnje političke neizvesnosti oko ove britanske prekomorske teritorije.

Sporazum su u Briselu potpisali evropski komesar za trgovinu Maroš Šefčovič, britanski ministar za Evropu Stiven Dauti, španski ministar spoljnih poslova Hoze Manuel Albaresa Buena i glavni ministar Gibraltara Fabijan Pikar, prenosi Reuters. Stanovnici Gibraltara moći će od sada da prelaze u Španiju sa ličnim kartama, kao i državljani Španije u Gibraltar, samo sa ličnom kartom, ali putnici koji stižu avionom na aerodrom u Gibraltaru moraće da pokažu pasoše i
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