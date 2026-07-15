EU i Velika Britanija potpisale sporazum o Gibraltaru, počinje uklanjanje ograde na granici sa Španijom

Velika Britanija i Evropska unija potpisale su sporazum o statusu Gibraltarа, nakon dogovora postignutog prošle godine koji ima za cilj olakšavanje prelaska granice i okončanje višegodišnje političke neizvesnosti oko ove britanske prekomorske teritorije.

Sporazum su u Briselu potpisali evropski komesar za trgovinu Maroš Šefčovič, britanski ministar za Evropu Stiven Dauti, španski ministar spoljnih poslova Hoze Manuel Albaresa Buena i glavni ministar Gibraltara Fabijan Pikar, prenosi Reuters. Stanovnici Gibraltara moći će od sada da prelaze u Španiju sa ličnim kartama, kao i državljani Španije u Gibraltar, samo sa ličnom kartom, ali putnici koji stižu avionom na aerodrom u Gibraltaru moraće da pokažu pasoše i