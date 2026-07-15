Konferencija Kongresa srpsko-američkog prijateljstva u Beogradu: "Važno da SAD prepoznaju strateški značaj Srbije"

Konferencija Kongresa srpsko-američkog prijateljstva "Partneri u svetu koji se menja: Centralna i Istočna Evropa, Amerika, Izrael i Novi Bliski istok" održan je u Beogradu, uz učešće zvaničnika i eksperata iz Srbije, SAD, Izraela i regiona, a u fokusu su saradnja, bezbednost i globalni izazovi.

Tokom kongresa istaknuta je potreba za jačanjem političke, bezbednosne, privredne i parlamentarne saradnje između Srbije, Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i zemalja Centralne i Istočne Evrope, uz ocenu da zajedničke vrednosti, kultura sećanja i borba protiv istorijskog revizionizma predstavljaju važan temelj budućih odnosa. Posebno je naglašeno da u vremenu izraženih bezbednosnih i geopolitičkih izazova postaje sve važnije imati pouzdane partnere i graditi