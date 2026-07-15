Dan žalosti u Nišu zbog pogibije devojke u nesreći u Crnoj Gori

NIN pre 1 sat  |  Tanjug
Dan žalosti u Nišu zbog pogibije devojke u nesreći u Crnoj Gori

U Nišu je danas Dan žalosti povodom smrti J.S. (21) iz Niša, koja je poginula u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori.

Zastave u Nišu su spuštene na pola koplja, a svi muzički i drugi zabavni programi su odloženi. Gradsko veće Niša donelo je odluku da 15. jul bude proglašen za Dan žalosti povodom smrti J.S., a Grad Niš ponudio je svu potrebnu pomoć porodici stradale devojke i porodicama ostalih putnika koji su povređeni u saobraćajnoj nesreći 12. jula, kada su se vraćali sa Ostroga u Crnoj Gori. "Kabinet gradonačelnika Niša je u stalnom kontaktu sa Ambasadom Srbije u Crnoj Gori i
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