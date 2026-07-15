Hercog: Srbiju i Izrael povezuje snažna vera u slobodu i demokratiju

Predsednik Izraela Isak Hercog izjavio je danas da Srbiju i Izrael povezuje ne samo jasan stav protiv ekstremizma, terora i ugnjetavanja, već i snažna vera u slobodu, demokratiju i težnju da kreativnost i dobru volju iskoriste kako bi svet učinili boljim mestom za sve.

Hercog je u video obraćanju na međunarodnoj konferenciji ''Partneri u svetu koji se menja: centralna i istočna Evropa, Amerika, Izrael i Novi Bliski istok'', koja se održava u Skupštini Srbije, rekao da zajednički cilj koji povezuje te zemlje nije nastao u ovom trenutku, već da je nastavak duge tradicije bratstva, solidarnosti i zajedničke istorije. ''Ovo okupljanje lidera istomišljenika iz Srbije, SAD, Centralne i Istočne Evrope i Izraela mnogo govori o tome ko