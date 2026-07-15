Stanovi i kirije sve skuplji: Jedna zemlja potpuno odskače od ostatka Evrope

NIN pre 4 sati
Stanovi i kirije sve skuplji: Jedna zemlja potpuno odskače od ostatka Evrope

Kupovina stana ili iznajmljivanje postaje sve veći finansijski izazov za građane širom Evrope, pošto cene nekretnina i kirija nastavljaju da rastu brže od inflacije.

Najnoviji podaci pokazuju da su u pojedinim državama poskupljenja dostigla dvocifrene stope, dok domaćinstva za stanovanje izdvajaju gotovo petinu svojih prihoda. Prema podacima Eurostata, u prvom tromesečju 2026. godine cene nekretnina u Evropskoj uniji porasle su za 5,1 odsto u odnosu na isti period prošle godine, dok su kirije povećane za tri odsto. Istovremeno, prosečna inflacija u EU iznosila je 2,3 odsto, što znači da su i stanovi i zakup poskupljivali znatno
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