Iznenađenje u oba sastava: Selektori promešali karte, ko će pobediti - Engleska ili Argentina?

Nova pre 10 minuta
Iznenađenje u oba sastava: Selektori promešali karte, ko će pobediti - Engleska ili Argentina?

Fudbalske reprezentacije Argentine i Engleske od 21.00 igraju drugo polufinale Svetskog prvenstva u Atlanti.

Pobednik ovog meča igraće u finalu Mundijala protiv Španije, dok će poraženi boriti bitku za treće mesto protiv selekcije Francuske. Postave dve reprezentacije pogledajte ispod teksta: The crucial matchups that could determine today’s Semi-final. England and Argentina go head-to-head. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇦🇷 @aramco #FIFAWorldCup #PowerRankings Back-to-back Bellingham braces 😤 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/U5tOx0GzCh Odlučio se Tomas Tuhel za tri izmene u odnosu na meč sa
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