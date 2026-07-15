"Najbolji smo tim na svetu": Selektor Španije blista posle plasmana u finale Mundijala

Nova pre 2 sata
"Najbolji smo tim na svetu": Selektor Španije blista posle plasmana u finale Mundijala

Selektor fudbalske reprezentacije Španije, Luis de la Fuente, nakon pobede nad selekcijom Francuske u polufinalu Svetskog prvenstva, svoju ekipu je nazvao "najboljim timom na svetu" i dodao da njegovi igrači zaslužuju sve dobre stvari koje dobijaju.

"Počeli smo pre skoro četiri godine sa određenom idejom, ostali smo joj dosledni i ona nas je dovela dovde. Danas smo se suočili sa jednom od najboljih reprezentacija na svetu, ali naspram sebe su imali najbolji tim na svetu. To je razlika. Ovi igrači zaslužuju sve, iz dana u dan pokazivali su svoju posvećenost, solidarnost, velikodušnost i talenat. Oni čine da teške stvari izgledaju lako", naveo je De la Fuente. Reprezentacija Španije se, drugi put u svojoj
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Selektor Španije samouveren: Najbolji smo tim na svetu

Selektor Španije samouveren: Najbolji smo tim na svetu

Kurir pre 47 minuta
Prve reči selektora Francuske posle poraza od Španije

Prve reči selektora Francuske posle poraza od Španije

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Svetsko prvenstvoLuisŠpanijaFrancuska

Najnovije vesti »

VREMEPLOV Kralj Milan Obrenović udario temelj Srpskim državnim železnicama

VREMEPLOV Kralj Milan Obrenović udario temelj Srpskim državnim železnicama

RTV pre 12 minuta
Pre 100 godina obešeno osam brusjana: Položeni venci povodom Dana stradanja rodoljuba u Prvom svetskom ratu (foto)

Pre 100 godina obešeno osam brusjana: Položeni venci povodom Dana stradanja rodoljuba u Prvom svetskom ratu (foto)

Kurir pre 17 minuta
Još jedan pravi spektakl! Engleska i Argentina se bore za finale Mundijala! Evo ko prenosi ovu utakmicu!

Još jedan pravi spektakl! Engleska i Argentina se bore za finale Mundijala! Evo ko prenosi ovu utakmicu!

Kurir pre 2 minuta
Rama: Potrebna saradnja Srbije i Albanije

Rama: Potrebna saradnja Srbije i Albanije

Politika pre 22 minuta
FIFA će posle Svetskog prvenstva kazniti igrače i trenere zbog kritika sudija

FIFA će posle Svetskog prvenstva kazniti igrače i trenere zbog kritika sudija

Telegraf pre 7 minuta