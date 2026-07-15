"Najbolji smo tim na svetu": Selektor Španije blista posle plasmana u finale Mundijala

Selektor fudbalske reprezentacije Španije, Luis de la Fuente, nakon pobede nad selekcijom Francuske u polufinalu Svetskog prvenstva, svoju ekipu je nazvao "najboljim timom na svetu" i dodao da njegovi igrači zaslužuju sve dobre stvari koje dobijaju.

"Počeli smo pre skoro četiri godine sa određenom idejom, ostali smo joj dosledni i ona nas je dovela dovde. Danas smo se suočili sa jednom od najboljih reprezentacija na svetu, ali naspram sebe su imali najbolji tim na svetu. To je razlika. Ovi igrači zaslužuju sve, iz dana u dan pokazivali su svoju posvećenost, solidarnost, velikodušnost i talenat. Oni čine da teške stvari izgledaju lako", naveo je De la Fuente. Reprezentacija Španije se, drugi put u svojoj