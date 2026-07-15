Posle četiri godine napustio Monako: Dubai iskoristio priliku i doveo važno pojačanje

Nova pre 1 sat
Posle četiri godine napustio Monako: Dubai iskoristio priliku i doveo važno pojačanje

Američki košarkaš Džeron Blosomgejm novi je igrač Dubaija, sa kojim je potpisao dvogodišnji ugovor nakon četiri sezone provedene u Monaku.

Blosomgejm (32), koji igra na poziciji krilnog centra, iza sebe ima najbolju sezonu u Evroligi, pošto je u 43 utakmice u proseku beležio 9,8 poena uz 67,2 odsto šuta za dva poena i 4,2 skoka. Jedan od najupečatljivijih trenutaka prošle sezone bio je učinak od rekordnih 30 poena protiv Hapoela iz Tel Aviva u poslednjem kolu ligaškog dela Evrolige, dok je u plej-in meču protiv Barselone ostvario dabl-dabl učinak i pomogao Monaku da izbori plasman u plej-of. U
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