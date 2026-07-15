Vučić došao u Kijev prvi put od početka rata - pa nestao sa više događaja

Nova pre 53 minuta
Vučić došao u Kijev prvi put od početka rata - pa nestao sa više događaja

U Kijevu je obeležen Dan državnosti i održan je samit Ukrajina - Jugositočna Evropa, kojem je prisustvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On jedini nije potpisao zajedničku deklaraciju o pomoći Ukrajini i pritisku na Moskvu.

Predsednik Srbije stigao je jutros vozom u Kijev. Reč je o njegovoj prvoj poseti prestonici Ukrajine od početka ruske agresije. I kako navodi na svom Instagram nalogu, malo je umoran, piše N1. Na snimku vidimo i predsednikovu omiljenu hranu - sendvič, ali i pejzaže Ukrajine, kao i sve što je video vozeći se kroz Kijev. A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Ono što predsednik nije video je odavanje počasti stradalim vojnicima, kojem su prisustvovali
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