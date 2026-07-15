Vesiću i ostalim optuženima u slučaju „nadstrešnica“ produžena mera kućnog pritvora

Novi Sad – Potvrđivanjem optužnice protiv Jelene Tanasković, Gorana Vesića, Anite Dimoski, Milana Spremića, Marine Gavrilović i Dejana Todorovića u slučaju pada nadstrešnice, prema imenovanim okrivljenima je produžena mera kućnog pritvora, rečeno je za N1 u Apelacionom sudu u Novom Sadu.

Apelacioni sud u Novom Sadu saopštio je 13. jula da je usvojio žalbu Višeg javnog tužioca u Novom Sadu i preinačio rešenje Višeg suda u Novom Sadu - odnosno odluku o obustavi krivičnog postupka protiv Gorana Vesića, Jelene Tanasković, Anite Dimoski, Milana Spremića, Marine Gavrilović i Dejana Todorovića. Ovom odlukom Apelacionog suda optužnica protiv navedenih osoba je zvanično potvrđena, a iz ovog suda potvrđuju da je protiv imenovanih okrivljenih produžena mera