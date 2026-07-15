Saopštenje za javnost advokata Miloša Jankovića o napadu na Vladimira Arsenijevića

Ozon press pre 14 minuta
Saopštenje za javnost advokata Miloša Jankovića o napadu na Vladimira Arsenijevića
Kao punomoćnik pisca Vladimira Arsenijevića smatram svojom profesionalnom i moralnom obavezom da upoznam javnost sa informacijama dobijenim od postupajućih policijskih službenika, prema kojima su identifikovana dva učesnika fizičkog napada na mog klijenta, koji su priznali izvršenje dela, ali da, po stavu dežurnog javnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, u ovom događaju nema elemenata krivičnog dela, zbog čega neće biti pokrenut krivični
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