Rama: Potrebna saradnja Srbije i Albanije

„Evropi danas treba Zapadni Balkan više nego ikada” –rekao je Edi Rama za Juronjuz

TIRANA – Albanija i Srbija ne moraju da se slažu oko svih pitanja, ali to ne sme da bude prepreka za saradnju dve zemlje, izjavio je večeras premijer Albanije Edi Rama dodajući da su u odnosima s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem najvažniji komunikacija i dogovor. Rama je, istovremeno, poručio i da je Evropi region Zapadnog Balkana potreban „više nego ikad”. On je u intervjuu za Juronjuz govorio o političkom odnosu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i