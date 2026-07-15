SAD podržavajau reizgradnju naftovoda između Iraka i Sirije

Politika pre 58 minuta
SAD podržavajau reizgradnju naftovoda između Iraka i Sirije

To jedan u nizu napora zemalja proizvođača nafte na Bliskom istoku koje nastoje da smanje zavisnost od Ormuskog moreuza

VAŠINGTON – Sjedinjene Američke Države podržavaju namere Iraka i Sirije da ponovo pokrenu naftovod za sirovu naftu između te dve zemlje, što bi moglo da smanji sposobnost Irana da blokira isporuke nafte kroz Ormuski moreuz, prenoe je danas Rojters pozivajući se na neimenog zvaničnika američkog Stejt depratmenta. Izvor je rekao da SAD očekuju da će američke komanije učestvovati u izgradnji naftocoda Kiruk-Banijas, koji je uglavnom prestao sa radom otkako je oštećen
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