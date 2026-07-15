Slucki: EU raspiruje treći svetski rat isporukama oružja Ukrajini

Politika pre 1 sat
Slucki: EU raspiruje treći svetski rat isporukama oružja Ukrajini

Brisel i Kijev pokreću zajedničku proizvodnju bespilotnih letelica

Evropska unija raspiruje treći svetski rat isporukama naoružanja Kijevu, izjavio je predsednik Komiteta Državne dume za međunarodne poslove Leonid Slucki. Povod za ovu reakciju je najava predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen da EU i Ukrajina planiraju pokretanje odbrambeno-industrijskog partnerstva u cilju povećanja proizvodnje dronova. Direktno uključivanje vojne industrije EU Prema oceni ruskog zvaničnika, ovaj korak prevazilazi okvire posredničkog
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