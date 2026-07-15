Spoljnotrgovinska robna razmena Srbije 2025. godine veća za 7,7 odsto nego 2024.

Politika pre 2 sata
Spoljnotrgovinska robna razmena Srbije 2025. godine veća za 7,7 odsto nego 2024.

Zemlje članice Evropske unije čine 58,3 odsto ukupne razmene

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Srbije za period januar-decembar 2025. godine iznosila je 74,9 milijardi evra što predstavlja rast od 7,7 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, objavio je danas Republički zavod za statistiku. Izvoz robe vredeo je oko 33,07 milijardi evra, što čini povećanje od 8,4 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne godine. Uvoz robe imao je vrednost od 41,86 milijardi evra, što je za 7,2 odsto više u odnosu na isti period
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