SRCE: Vlast strateški dijalog sa SAD koristi za skretanje pažnje sa neuspeha na evropskom putu

„Nakon još jednog neuspeha u strateškom pitanju ulaska Srbije u EU predstavnici režima po običaju skreću pažnju javnosti na drugu temu, u ovom slučaju na pokretanje tzv. ‘strateškog dijaloga’ sa SAD koji unapred proglašavaju ‘istorijskim’ i maltene jedinstvenim“, naveli su iz stranke SRCE u saopštenju.

Dodali su da vlast izbegava da obavesti javnost da SAD vode različite oblike strateškog dijaloga sa brojnim državama u svetu, uključujući i zemlje Zapadnog Balkana, poput Severne Makedonije, kao i da je sličan dijalog između Vašingtona i Prištine suspendovan zbog postupaka vlade Aljbina Kurtija. Istakli su da podržavaju svaki napredak u saradnji sa SAD, ali su ocenili da vlast Srpske napredne stranke (SNS) međunarodne aranžmane koji podrazumevaju velika javna