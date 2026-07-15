SRCE: Vlast strateški dijalog sa SAD koristi za skretanje pažnje sa neuspeha na evropskom putu

Pravo u centar pre 42 minuta  |  Maria Popović
SRCE: Vlast strateški dijalog sa SAD koristi za skretanje pažnje sa neuspeha na evropskom putu

„Nakon još jednog neuspeha u strateškom pitanju ulaska Srbije u EU predstavnici režima po običaju skreću pažnju javnosti na drugu temu, u ovom slučaju na pokretanje tzv. ‘strateškog dijaloga’ sa SAD koji unapred proglašavaju ‘istorijskim’ i maltene jedinstvenim“, naveli su iz stranke SRCE u saopštenju.

Dodali su da vlast izbegava da obavesti javnost da SAD vode različite oblike strateškog dijaloga sa brojnim državama u svetu, uključujući i zemlje Zapadnog Balkana, poput Severne Makedonije, kao i da je sličan dijalog između Vašingtona i Prištine suspendovan zbog postupaka vlade Aljbina Kurtija. Istakli su da podržavaju svaki napredak u saradnji sa SAD, ali su ocenili da vlast Srpske napredne stranke (SNS) međunarodne aranžmane koji podrazumevaju velika javna
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