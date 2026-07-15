Kragujevac: Preventivni zdravstveni pregledi u Mesnoj zajednici Ramaća

Dom zdravlja Kragujevac u saradnji sa Crvenim krstom, Institutom za javno zdravlje i lokalnom upravom organizuje besplatne preventivne zdravstvene preglede u prostorijama Mesne zajednice Ramaća u četvratk, 16. jula.

Meštani će od 9 sati biti u prilici da obave pregled kod lekara opšte prakse, merenje nivoa glukoze u krvi, merenje krvnog pritiska, EKG pregled, ultrazvučni pregled abdomena, kao i edukaciju o samopregledu dojki u cilju prevencije karcinoma dojke. Žene će imati mogućnost i da zakažu mamografske preglede, ginekološke i ultrazvučne preglede, koji će biti naknadno obavljeni u zakazanim terminima. Iz kragujevačkog Doma zdravlja pozivamo sve građane, sa ili bez