Srbija jedina na samitu nije podržala deklaraciju o Ukrajini: Šta u njoj piše?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je jedini učesnik samita Ukrajine i Jugoistočne Evrope u Kijevu koji nije potpisao zajedničku deklaraciju. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

U pitanju je deklaracija o nastavku političke, vojne, finansijske i bezbednosne podrške Ukrajini i jačanju pritiska na Rusiju. "Jedini sam koji nije stavio potpis na deklaraciju", rekao je Vučić u Kijevu novinarima iz Srbije po okončanju petog samita Ukrajina – Jugoistočna Evropa. Zajedničku deklaraciju, prema navodima RTS-a, potpisali su predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski i predstavnici Albanije, Grčke, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Severne