Tanjga optimista pred sutrašnji revanš protiv Ferencvaroša: Nemamo prostora za kalkulaciju

Radio 021 pre 1 sat  |  021.rs
Tanjga optimista pred sutrašnji revanš protiv Ferencvaroša: Nemamo prostora za kalkulaciju

Trener fudbalera Vojvodine Miroslav Tanjga rekao je danas da je optimista uoči revanš utakmice prvog kola kvalifikacija za Ligu Evropa protiv Ferencvaroša. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Dodao je da se nada da će ekipa u Budimpešti pokazati pravo lice jer nema šta da izgubi. "Ovde više nema popravke ako želimo da prođemo dalje. Mi smo jedan deo utakmice u Novom Sadu prespavali, kasnije primili gol u poslednjih pet miuta. Ali, imali smo jedan period igre kada smo pokazali da možemo da pariramo ekipi kao što je Ferencvaroš. Očekujem dobru partiju i nadam se da će ti intervali naše dobre igre biti duži i da ćemo se na kraju radovati. Da nismo
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