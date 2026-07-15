Vučić u Kijevu prvi put od početka ruske invazije na Ukrajinu

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Vučić u Kijevu prvi put od početka ruske invazije na Ukrajinu

Vučić je rekao da će učestvovati na samitu „Jugoistočna Evropa - Ukrajina'" u Kijevu 15. jula i da bi trebalo da se sastane sa ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

REUTERS/Vladislav Culiomza Vučić i Zelenski su se upoznali u Moldaviji u junu 2023. Samo tri dana pošto su iz Moskve na račun Srbije stigle kritike zbog „mlakih reakcija na rusofobne izjave ukrajinskih funkcionera tokom posete Beogradu", Aleksandar Vučić rekao je da će otputovati u Kijev, što je prvi put od 2022. i početka ruske invazije na tu zemlju. Vučić je najavio učešće na samitu „Jugoistočna Evropa - Ukrajina'" u Kijevu 15. jula i rekao da bi trebalo da se
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