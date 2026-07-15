Beoinfo: Obustavljen konkurs za električne trotinete i bicikle

Iz Gradskog sekretarijata naveli su da su protiv svake vrste iznajmljivanja trotineta u Beogradu gde izostaje bilo koja vrsta kontrole ovlašćene osobe i maloletnih lica koja mogu iznajmiti trotinet, i to bez garancije da poseduju obaveznu zaštitnu opremu, čime direktno mogu da ugroze svoju i tuđu bezbednost. “Iz tog razloga se danas obustavlja konkurs koji je raspisan usled greške u komunikaciji unutar Sekretarijata za saobraćaj, zbog čega se izvinjavamo svim