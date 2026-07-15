Mbape: Kao kapiten, moram da preuzmem svu odgovornost

“Na kraju krajeva, kada pobedite, ponesete svu slavu.

Kada ne pobedite, to je deo igre. Kao kapiten, moram da preuzmem svu odgovornost i nemam problem sa tim. Želeli smo da odemo u finale. Nismo otišli”, naveo je Mbape. Reprezentacija Francuske nije uspela da se plasira u finale Svetskog prvenstva, pošto je noćas u polufinalu, u Arlingtonu izgubila od selekcije Španije 0:2. Selekcija Francuske je tako ostala uskraćena plasmana u svoje treće uzastopno finale Mundijala, nakon što je do te faze došla 2018. i 2022.