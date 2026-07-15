Tuga u Nišu: Zastave spuštene na pola koplja, svi muzički događaji odloženi - danas je Dan žalosti zbog tragične smrti mlade Nišlijke

Niš – Danas je u Nišu dan žalosti zbog tragične pogibije i prerane smrti Nišlijke J.S. (21) koja je nastradala u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu Nikšić – Risan u Crnoj Gori.

Zastave će 15. su danas spuštene na pola koplja, dok će svi muzički i drugi zabavni programi biti odloženi. - Grad je ponudio svu potrebnu pomoć porodici nastradale devojke, kao i porodicama ostalih povređenih putnika. Kabinet gradonačelnika Niša u stalnom kontaktu sa Ambasadom Srbije u Crnoj Gori i Ministarstvom spoljnih poslova, koji od prvog trenutka pružaju podršku porodicama, navodi se u saopštenju Grada Niša. Dodaje se da Grad Niš, zajedno sa Univerzitetskim