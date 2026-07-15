Tuga u Nišu: Zastave spuštene na pola koplja, svi muzički događaji odloženi - danas je Dan žalosti zbog tragične smrti mlade Nišlijke

RINA pre 3 sata
Tuga u Nišu: Zastave spuštene na pola koplja, svi muzički događaji odloženi - danas je Dan žalosti zbog tragične smrti mlade…

Niš – Danas je u Nišu dan žalosti zbog tragične pogibije i prerane smrti Nišlijke J.S. (21) koja je nastradala u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu Nikšić – Risan u Crnoj Gori.

Zastave će 15. su danas spuštene na pola koplja, dok će svi muzički i drugi zabavni programi biti odloženi. - Grad je ponudio svu potrebnu pomoć porodici nastradale devojke, kao i porodicama ostalih povređenih putnika. Kabinet gradonačelnika Niša u stalnom kontaktu sa Ambasadom Srbije u Crnoj Gori i Ministarstvom spoljnih poslova, koji od prvog trenutka pružaju podršku porodicama, navodi se u saopštenju Grada Niša. Dodaje se da Grad Niš, zajedno sa Univerzitetskim
Otvori na rina.rs

Povezane vesti »

Dan žalosti u Nišu nakon nesreće u Crnoj Gori: Grad obećao pomoć za povratak povređenih, prva Nišlijka stigla sanitetom koji…

Dan žalosti u Nišu nakon nesreće u Crnoj Gori: Grad obećao pomoć za povratak povređenih, prva Nišlijka stigla sanitetom koji su platile komšije

Danas pre 1 sat
Dan žalosti u Nišu zbog stradanja mlade sugrađanke u Crnoj Gori

Dan žalosti u Nišu zbog stradanja mlade sugrađanke u Crnoj Gori

Stav.life pre 46 minuta
Dan žalosti u Nišu zbog pogibije devojke u nesreći u Crnoj Gori

Dan žalosti u Nišu zbog pogibije devojke u nesreći u Crnoj Gori

NIN pre 4 sati
Dan žalosti u Nišu: Nišlije tuguju za mladom Jovanom (21) nastradalom u teškoj nesreći u Crnoj Gori

Dan žalosti u Nišu: Nišlije tuguju za mladom Jovanom (21) nastradalom u teškoj nesreći u Crnoj Gori

Kurir pre 3 sata
Dan žalosti u Nišu zbog pogibije Nišlijke u Crnoj Gori: Avion Vlade Srbije i helikopter spremni za transport povređenih

Dan žalosti u Nišu zbog pogibije Nišlijke u Crnoj Gori: Avion Vlade Srbije i helikopter spremni za transport povređenih

Mondo pre 3 sata
Dan žalosti u Nišu zbog smrti devojke stradale u nesreći u Crnoj Gori

Dan žalosti u Nišu zbog smrti devojke stradale u nesreći u Crnoj Gori

RINA pre 3 sata
Dan žalosti u Nišu zbog pogibije Nišlijke u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori

Dan žalosti u Nišu zbog pogibije Nišlijke u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori

Euronews pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraNišNikšić

Društvo, najnovije vesti »

Brnabić: Strateški dijalog sa SAD jedno od najvažnijih dostignuća poslednjih decenija

Brnabić: Strateški dijalog sa SAD jedno od najvažnijih dostignuća poslednjih decenija

RTV pre 6 minuta
Vesiću i ostalima okrivljenima za nadstrešnicu produžen kućni pritvor

Vesiću i ostalima okrivljenima za nadstrešnicu produžen kućni pritvor

Radio 021 pre 6 minuta
Upravo na Blic TV: U "Jutru na Blic" saznajte gde je Srbija u slici nakon vojne parade u Parizu

Upravo na Blic TV: U "Jutru na Blic" saznajte gde je Srbija u slici nakon vojne parade u Parizu

Blic pre 6 minuta
Stigla nova lista najpopularnijih imena u Srbiji: Na vrhu došlo do velike promene

Stigla nova lista najpopularnijih imena u Srbiji: Na vrhu došlo do velike promene

NIN pre 1 minut
Ubod ose može da ugrozi život ako se pojave ovi simptomi: Evo kada je neophodna hitna pomoć

Ubod ose može da ugrozi život ako se pojave ovi simptomi: Evo kada je neophodna hitna pomoć

NIN pre 1 minut