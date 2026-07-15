Konferencija "Partneri u svetu koji se menja" u Skupštini Srbije

U Skupštini Srbije počela je dvodnevna konferencija "Partneri u svetu koji se menja" - centralna i istočna Evropa, Amerika, Izrael i Novi Bliski istok, u organizaciji Kongresa srpsko-američkog prijateljstva. Skup je posvećen geopolitičkim izazovima, međunarodnoj bezbednosti i ekonomskoj saradnji. Predsednica Skupštine Ana Brnabić poručila da Srbija veoma ceni strateški odnos sa SAD, uz ocenu da je pokretanje strateškog dijaloga sa Vašingtonom za Srbiju jedno od najvažnijih dostignuća u poslednjih nekoliko

Na međunarodnoj konferenciji ''Partneri u svetu koji se menja:centralna i istočna Evropa, Amerika, Izrael i Novi Bliski istok“, predsednica Skupštine Ana Brnabić rekla je da Srbija duboko ceni prijateljstvo i partnerstvo sa SAD, kao i sa Izraelom i da ti odnosi počivaju na iskrenoj spremnosti da se razumeju u teškim vremenima. "Drago mi je da se sastajemo samo nekoliko dana pre početka strateškog dijaloga između SAD i Srbije, što nam mnogo znači i jedno je od