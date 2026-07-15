Samit Jugoistočna Evropa-Ukrajina, učestvuje i Srbija, u fokusu evropske integracije i bezbednost

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje u Kijevu na Petom samitu "Jugoistočna Evropa – Ukrajina", koji se održava na Dan ukrajinske državnosti, uz prisustvo predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen i lidera više zemalja regiona. U fokusu skupa su evropski put Ukrajine, saradnja u oblasti bezbednosti i odbrane, kao i regionalna saradnja.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u Kijevu, gde učestvuje na Petom samitu "Jugoistočna Evropa – Ukrajina", na kojem su, pored predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen, prisutni i najviši zvaničnici Albanije, Rumunije, Moldavije, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Bugarske, Crne Gore i Turske, dok se Grčka uključila onlajn. Vučić je uoči samita naveo da očekuje dobar dan, razgovore o podršci evropskom putu, jačanju bilateralne saradnje i