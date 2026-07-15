Zelenski: Sa zemljama EU razvoj protivbalističkog štita; Moskva: udari na infrastrukturu koju koristi ukrajinska vojska

RTS pre 9 minuta
Zelenski: Sa zemljama EU razvoj protivbalističkog štita; Moskva: udari na infrastrukturu koju koristi ukrajinska vojska

Rat u Ukrajini – 1.603 dan. Moskva tvrdi da je oštećena energetska i transportna infrastruktura koju koristi ukrajinska vojska. Ruske navođene bombe ubile tri osobe u Sumskoj oblasti, saopštile su lokalne vlasti. Volodimir Zelenski kaže da bi Ukrajina mogla da postane treća zemlja koja proizvodi rakete za "patriot“ dodavši da sa evropskim zemljama počinje da razvija protivbalistički štit.

Šta Tramp uvek govori Putinu Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da svaki put kada razgovara s ruskim liderom Vladimirom Putinom, ponavlja mu da je vreme da se zaustavi i okonča rat protiv Ukrajine. On je to rekao u intervjuu za Foks njuz, prenosi Ukrinform. "Ne želim da ulazim u detalje, ali mu svaki put kažem isto: 'Vladimire, vreme je da prestaneš. Vreme je da se okonča ovaj rat"“, rekao je Tramp. Na pitanje novinara šta je lider Kremlja rekao kao
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