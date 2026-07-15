„Dani Kosova i Metohije u Vršcu“ od 16. jula

VRŠAC - Vršac će od 16. jula do novembra biti domaćin manifestacije „Dani Kosova i Metohije u Vršcu“, koja će kroz koncerte, izložbe, pozorišne predstave, filmske projekcije i radionice predstaviti bogato kulturno i duhovno nasleđe srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

Manifestaciju organizuje Nacionalni ansambl narodnih pesama i igara Kosova i Metohije „Venac“ iz Gračanice, u saradnji sa Udruženjem srpsko-japanskog prijateljstva „Hanami“ iz Vršca i ustanovama kulture. Cilj programa je povezivanje Vršca i Gračanice kroz kulturnu saradnju i predstavljanje umetničkog i tradicionalnog nasleđa Kosova i Metohije. Svečano otvaranje zakazano je za 16. jul na Gradskom trgu. Posetioci će od 19.30 časova moći da degustiraju tradicionalna