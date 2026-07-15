De la Fuente: Osećam olakšanje, bilo je uživanje gledati šta momci rade

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
De la Fuente: Osećam olakšanje, bilo je uživanje gledati šta momci rade

DALAS - Selektor fudbalske reprezentacije Španije Luis de la Fuente izjavio je posle plasmana u finale Svetskog prvenstva da oseća olakšanje i dodao da je neizmerno ponosan na svakog igrača u timu.

Fudbaleri Španije pobedili su Francusku rezultatom 2:0 u polufinalu SP. "Teško je opisati kako se osećam, ali rekao bih da je to sreća. Neizmerno sam ponosan na svakog igrača u ovom timu. Uživanje je gledati ih kako igraju i kako teške stvari čine lakim. Osećam i olakšanje. Biti u finalu Svetskog prvenstva nosi ogromnu odgovornost. Ipak, moramo da nastavimo dalje, jer nas čeka još jedan korak. Uradićemo sve da ga napravimo", rekao je De la Fuente. On je naveo da je
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