Decenija od pokušaja prevrata u Turskoj

ISTANBUL - U Turskoj je pre deset godina, 15. jula 2016. pokušan državni udar, neuspeli prevrat čije su posledice velikim delom problikovale lice te zemlje.

Prema zvaničnim saopštenjima, pučisti su te noći zauzeli više institucija, blokirali most na Bosforu u Istanbulu i izdali saopštenje da su preuzeli vlast u zemlji. Oko 23.30 na državnoj televiziji je objavljeno da zemljom upravlja "Savet za mir u kući", kao izvršni organ prevratnika, odnosno telo koje je sebe predstavilo kao garanta bezbednosti zemlje i građana. Predstavnici vojske navodili su da Erdoganova uprava razara temelje demokratskog sekularnog poretka,