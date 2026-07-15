Goranu Vesiću, Jeleni Tanasković i ostalima optuženima u slučaju "Nadstrešnica" ponovo kućni pritvor

NOVI SAD - Apelacioni sud u Novom Sadu je ponovo odredio kućni pritvor bivšim ministrima Goranu Vesiću, Jeleni Tanasković i ostalima optuženima u slučaju "Nadstrešnica", nakon što je preinačio odluku prvostepenog suda i potvrdio optužnicu protiv njih.

Kućni pritvor je određen i ostalim optuženima Aniti Dimoski, Milanu Spremiću, Marini Gavrilović i Dejanu Todoroviću. Drugostepeni sud je 13. jula objavio da je usvojio žalbu Višeg javnog tužioca u Novom Sadu i preinačio rešenje Višeg suda u Novom Sadu kojim je odbačen deo optužnice protiv Jelene Tanasković, Gorana Vesića, Anite Dimoski, Milana Spremića, Marine Gavrilović i Dejana Todorovića i potvrdio optužnicu Višeg javnog tužioca u Novom Sadu. Istim rešenjem veće