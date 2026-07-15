Goranu Vesiću, Jeleni Tanasković i ostalima optuženima u slučaju "Nadstrešnica" ponovo kućni pritvor

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Goranu Vesiću, Jeleni Tanasković i ostalima optuženima u slučaju "Nadstrešnica" ponovo kućni pritvor

NOVI SAD - Apelacioni sud u Novom Sadu je ponovo odredio kućni pritvor bivšim ministrima Goranu Vesiću, Jeleni Tanasković i ostalima optuženima u slučaju "Nadstrešnica", nakon što je preinačio odluku prvostepenog suda i potvrdio optužnicu protiv njih.

Kućni pritvor je određen i ostalim optuženima Aniti Dimoski, Milanu Spremiću, Marini Gavrilović i Dejanu Todoroviću. Drugostepeni sud je 13. jula objavio da je usvojio žalbu Višeg javnog tužioca u Novom Sadu i preinačio rešenje Višeg suda u Novom Sadu kojim je odbačen deo optužnice protiv Jelene Tanasković, Gorana Vesića, Anite Dimoski, Milana Spremića, Marine Gavrilović i Dejana Todorovića i potvrdio optužnicu Višeg javnog tužioca u Novom Sadu. Istim rešenjem veće
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Potvrđena optužnica za pad nadstrešnice u Novom Sadu

Potvrđena optužnica za pad nadstrešnice u Novom Sadu

Naslovi.ai pre 2 sata
Određen kućni pritvor optuženima u slučaju "nadstrešnica": Apelacioni sud u Novom Sadu doneo novu odluku

Određen kućni pritvor optuženima u slučaju "nadstrešnica": Apelacioni sud u Novom Sadu doneo novu odluku

Kurir pre 6 sati
Vesiću, Tanasković i još petoro optuženih u slučaju pada nadstrešnice ponovo određen kućni pritvor

Vesiću, Tanasković i još petoro optuženih u slučaju pada nadstrešnice ponovo određen kućni pritvor

Newsmax Balkans pre 5 sati
Određen kućni pritvor optuženima u slučaju "Nadstrešnica"

Određen kućni pritvor optuženima u slučaju "Nadstrešnica"

B92 pre 5 sati
Apelacioni sud potvrdio da je Vesiću i ostalim optuženima u slučaju "nadstrešnica" produžena mera kućnog pritvora

Apelacioni sud potvrdio da je Vesiću i ostalim optuženima u slučaju "nadstrešnica" produžena mera kućnog pritvora

Insajder pre 8 sati
Ovo je mera koju su dobili optuženi u slučaju "Nadstrešnica": Apelacioni sud u Novom Sadu doneo odluku

Ovo je mera koju su dobili optuženi u slučaju "Nadstrešnica": Apelacioni sud u Novom Sadu doneo odluku

Euronews pre 8 sati
Ovo je mera koju su dobili optuženi u slučaju "Nadstrešnica": Apelacioni sud u Novom Sadu doneo odluku

Ovo je mera koju su dobili optuženi u slučaju "Nadstrešnica": Apelacioni sud u Novom Sadu doneo odluku

Blic pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadGoran VesićJelena Tanasković

Društvo, najnovije vesti »

Dve limene kante Milutin i Dragutin

Dve limene kante Milutin i Dragutin

Danas pre 1 sat
MUP tvrdi da test integriteta nije bilo moguće sprovesti nad Milićem jer je načelnik, stručnjaci kažu – besmislica

MUP tvrdi da test integriteta nije bilo moguće sprovesti nad Milićem jer je načelnik, stručnjaci kažu – besmislica

Danas pre 1 sat
Zašto nije tačna tvrdnja Vladimira Đukanovića da Skaj prepiske ne mogu biti dokaz na sudu?

Zašto nije tačna tvrdnja Vladimira Đukanovića da Skaj prepiske ne mogu biti dokaz na sudu?

Danas pre 2 sata
Šećer iz malina pronađen u svemiru: Neočekivano otkriće moglo bi da promeni razumevanje nastanka života

Šećer iz malina pronađen u svemiru: Neočekivano otkriće moglo bi da promeni razumevanje nastanka života

Danas pre 2 sata
Ko smo, bre, mi

Ko smo, bre, mi

Danas pre 3 sata