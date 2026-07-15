Kijev: Usvojena deklaracija podrške Ukrajini

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Kijev: Usvojena deklaracija podrške Ukrajini

KIJEV - U Kijevu je danas, nakon Samita Jugoistočna Evropa - Ukrajina, potpisana deklaraciju u kojoj je, pored ostalog, izražena podrška teritorijalnom integritetu i evropskim integracijama Ukrajine, a Srbija je jedina zemlja koja, prema rečima predsednika Aleksandra Vučića, nije potpisala dokument.

U deklaraciji se navodi da u Evropi ne može da bude trajnog mira, bezbednosti i prosperiteta bez suverene i nezavisne Ukrajine, uz izraženu podršku ukrajinskom narodu u, kako je navedeno, borbi za slobodu, identitet i budućnost. Potpisnici deklaracije ocenili su da su bezbednost Ukrajine, Crnog mora i Jugoistočne Evrope međusobno povezane, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu ukrajinskog Predsedništva. Oni su osudili "nezakonitu, ničim izazvanu i neopravdanu
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