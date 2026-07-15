Spektakl u Atlanti: Engleska i Argentina igraju za finale Svetskog prvenstva

NOVI SAD - Jedno od najvećih rivalstava svetskog fudbala dobija novo poglavlje. Engleska i Argentina sastaju se u drugom polufinalu Mundijala, a pobednika čeka duel sa Španijom za titulu prvaka sveta.

Fudbalska javnost večeras će biti okrenuta ka Atlanti, gde će se reprezentacije Engleske i Argentine sastati u drugom polufinalu Svetskog prvenstva. Utakmica na stadionu u Atlanti počinje u 21 čas po srednjoevropskom vremenu, a ulog je mesto u velikom finalu, koje će biti odigrano u nedelju, 19. jula. Pobednik će se za titulu prvaka sveta boriti protiv Španije, koja je u prvom polufinalu savladala Francusku. Engleska i Argentina ne izlaze na teren samo kao dve