Tri osobe poginule u napadu ruskih snaga na Odesu

RTV pre 30 minuta  |  Tanjug
Tri osobe poginule u napadu ruskih snaga na Odesu

ODESA, MOSKVA - Najmanje tri osobe poginule su u napadu ruskih snaga na ukrajinski grad Odesu, izjavio je danas načelnik Odeske gradske vojne uprave Serhij Lisak.

"Do sada su tri osobe poginule usled neprijateljskog napada. Saučešce njihovim porodicama i voljenima. Još tri osobe su povređene. One su hospitalizovane u srednje teškom stanju", rekao je Lisak u objavi na Fejsbuku, prenosi Ukrinform. Prema njegovim rečima, oštećene su i stambene zgrade. Lisak je rekao i da je neprijatelj "ciničan i podmukao" i poručio ljudima da paze na sebe. Moskva: Ruske oružane snage napale ukrajinske luke Ruske snage su tokom noći napale
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