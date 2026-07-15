Tri osobe poginule u napadu ruskih snaga na Odesu

ODESA, MOSKVA - Najmanje tri osobe poginule su u napadu ruskih snaga na ukrajinski grad Odesu, izjavio je danas načelnik Odeske gradske vojne uprave Serhij Lisak.

"Do sada su tri osobe poginule usled neprijateljskog napada. Saučešce njihovim porodicama i voljenima. Još tri osobe su povređene. One su hospitalizovane u srednje teškom stanju", rekao je Lisak u objavi na Fejsbuku, prenosi Ukrinform. Prema njegovim rečima, oštećene su i stambene zgrade. Lisak je rekao i da je neprijatelj "ciničan i podmukao" i poručio ljudima da paze na sebe. Moskva: Ruske oružane snage napale ukrajinske luke Ruske snage su tokom noći napale