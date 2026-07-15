UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski otkrio kada stižu "rafali"; Lavrov: Nije piraterija već terorizam Kijeva u Azovskom moru

RTV pre 33 minuta  |  RTS
UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski otkrio kada stižu "rafali"; Lavrov: Nije piraterija već terorizam Kijeva u Azovskom moru

KIJEV, MOSKVA - Rat u Ukrajini ušao je u 1.603 dan. Ukrajina će dobiti prva četiri, od ukupno 16 francuskih aviona "rafal", odmah nakon završetka obuke pilota, potvrdio je predsednik Volodimir Zelenski. Ruski lider Vladimir Putin radi na zaustavljanju pretnji koje Ukrajina predstavlja za slobodnu plovidbu u Azovskom i Crnom moru, poručio je šef diplomatije Sergej Lavrov.

Pala je ukrajinska Vlada - Vrhovna rada je prihvatila ostavku premijerke Julije Sviridenko i njenih ministara. Očekuje se da će glasanje u parlamentu o imenovanju nove vlade biti sutra. Do tada će, prvi potpredsednik vlade, nekadašnji premijer Denis Šmigalj, privremeno obavljati tu funkciju. Ukrajinski parlament produžio je ratno stanje i mobilizaciju za još 90 dana. Ruske snage su ponovo balističkim raketama napale Kijev, u više delova ukrajinske prestonice izbili
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