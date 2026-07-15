Vučić: Realnost drugačija od istraživanja CRTE, žele rušenje vlasti na ulici

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Vučić: Realnost drugačija od istraživanja CRTE, žele rušenje vlasti na ulici

KIJEV - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, povodom najnovijeg istraživanja CRTE, po kome bi za studentsku listu glasalo skoro deset odsto više građana nego za SNS, da je realnost surova i potpuno drugačija nego što pokazuju podaci CRTE kao i da su takvi rezulatati posledica neprofesionalnosti i propagandističkog karaktera te nevladine organizacije koja bi da podigne aktivizam kod onih koji žele da ruše vlast na ulici.

"Ja sam srećan ako to kaže CRTA. Nekoliko konsekvenci to povlači. Moraju da objasne gde su studenti izgubili 25 odsto indeksnih poena, odnosno 55 odsto svoje popularnosti. Podsetiću vas, govorili su da imaju 70 odsto baš ti iz CRTE. Negde su izgleda izgubili 50 odsto podrške", rekao je Vučić odgovarajući na pitanje da prokomentariše da li ga brinu istraživanja CRTE po kome bi za studentsku listu, glasalo čak 44 ,9 odsto građana, za SNS 35,7, a da SPS prelazi
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