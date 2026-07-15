Jonathan Schroden: Zašto sukob SAD i Irana varira između konflikta i diplomatije

Novi američki napadi na Iran, ponovljeni napadi Teherana na američke baze u Perzijskom zalivu i najava predsjednika Donalda Trumpa da će Washington ponovno uspostaviti pomorsku blokadu iranskog brodskog saobraćaja gurnuli su sukob u novu i neizvjesnu fazu.

Međutim, uprkos intenziviranju vojnih aktivnosti, Jonathan Schroden, glavni istraživač u Centru za pomorske analize (CNA) i vodeći američki stručnjak za iregularno ratovanje, kaže da trenutno nasilje nalikuje turbulentnom putu kojim prolaze mnogi ratovi prije nego se postigne dogovoreno rješenja. RSE: SAD su pokrenule nove napade unutar Irana, dok je Teheran uzvratio na američke baze širom Zaliva. Iz vojne perspektive, gdje se ovaj sukob danas nalazi? Svjedočimo li