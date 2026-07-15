Brnabić: „Srbija duboko ceni prijateljstvo sa Izraelom i odnose sa SAD“

Serbian News Media pre 4 sati
Brnabić: „Srbija duboko ceni prijateljstvo sa Izraelom i odnose sa SAD“

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je danas da Srbija duboko ceni prijateljstvo sa Izraelom i strateški odnos sa SAD.

Brnabić je govorila na otvaranju konferencije „Partneri u svetu koji se menja: centralna i istočna Evropa, Amerika, Izrael i novi Bliski istok“, koju je organizovao Kongres srpsko-američkog prijateljstva. „Srbija duboko ceni svoje prijateljstvo i partnerstvo sa Izraelom. Takođe, veoma cenimo naš strateški odnos sa SAD. Drago mi je da se sastajemo samo nekoliko dana pre početka strateškog dijaloga između SAD i Srbije, što nam mnogo znači i jedno je od najvažnijih
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