Direktor Udruženja toplana Srbije: Finansijska situacija u toplanama najteža do sada

Direktor Udruženja toplana Srbije Dejan Stojanović rekao je danas da će se naplata po potrošnji postepeno uvoditi u sve više gradova, da građani ne treba da strahuju od novog modela obračuna, ali i da je finansijska situacija u toplanama najteža do sada.

On je za RTS kazao da je naplata grejanja po potrošnji zakonska obaveza još od 2015. godine i da je njen cilj pravedniji obračun troškova. “Efikasniji objekti dobijaće nešto niže račune od proseka, dok će oni sa većom potrošnjom plaćati nešto više. Taj sistem je logičan i pravičan i ne treba praviti nikakvu famu oko toga“, istakao je Stojanović. Kako je objasnio, fiksni deo računa plaćaće se tokom cele godine, dok će se varijabilni deo, koji zavisi od potrošnje,