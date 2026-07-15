Trener Vojvodine Tanjga optimista pred revanš protiv Ferencvaroša
Serbian News Media pre 58 minuta
Trener fudbalera Vojvodine Miroslav Tanjga rekao je danas da je optimista uoči revanš utakmice prvog kola kvalifikacija za Ligu Evropa protiv Ferencvaroša i da se nada da će ekipa u Budimpešti pokazati pravo lice jer nema šta da izgubi. „Ovde više nema popravke ako želimo da prođemo dalje.
Mi smo jedan deo utakmice u Novom Sadu prespavali, kasnije primili gol u poslednjih pet miuta. Ali, imali smo jedan period igre kada smo pokazali da možemo da pariramo ekipi kao što je Ferencvaroš. Očekujem dobru partiju i nadam se da će ti intervali naše dobre igre biti duži i da ćemo se na kraju radovati. Da nismo optimisti, ostali bismo kod kuće. Želimo da ispunimo očekivanja naših navijača i da se prikažemo u pravom svetlu“, rekao je Tanjga. Fudbaleri Vojvodine