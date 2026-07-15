Trener Vojvodine Tanjga optimista pred revanš protiv Ferencvaroša

Trener fudbalera Vojvodine Miroslav Tanjga rekao je danas da je optimista uoči revanš utakmice prvog kola kvalifikacija za Ligu Evropa protiv Ferencvaroša i da se nada da će ekipa u Budimpešti pokazati pravo lice jer nema šta da izgubi. „Ovde više nema popravke ako želimo da prođemo dalje.

Mi smo jedan deo utakmice u Novom Sadu prespavali, kasnije primili gol u poslednjih pet miuta. Ali, imali smo jedan period igre kada smo pokazali da možemo da pariramo ekipi kao što je Ferencvaroš. Očekujem dobru partiju i nadam se da će ti intervali naše dobre igre biti duži i da ćemo se na kraju radovati. Da nismo optimisti, ostali bismo kod kuće. Želimo da ispunimo očekivanja naših navijača i da se prikažemo u pravom svetlu“, rekao je Tanjga. Fudbaleri Vojvodine