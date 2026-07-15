U maju ove godine izdato 2.329 građevinskih dozvola, gotovo pet odsto više nego u maju prošle

Serbian News Media pre 1 sat
U maju ove godine izdato 2.329 građevinskih dozvola, gotovo pet odsto više nego u maju prošle

U Srbiji je u maju ove godine izdato 2.329 građevinskih dozvola, što je bilo 4,6 odsto više nego u istom periodu prethodne godine, saopštio je danas Republički zavod za statistiku (RZS).

Od ukupnog broja dozvola izdatih u maju, kako je navedeno, 81,9 odsto bile su dozvole za zgrade, a 18,1 odsto za ostale građevine. Ukoliko se posmatraju samo zgrade, 81,6 odsto dozvola izdato je za stambene, a 18,4 odsto za nestambene zgrade, dok se kod ostalih građevina najveći deo odnosi na cevovode, komunikacione i električne vodove (77,2 odsto). Prema dozvolama izdatim u maju 2026. u Srbiji, prijavljena je izgradnja 3.554 stana, s prosečnom površinom od 70,9
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