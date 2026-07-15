To mu je hvala: Lopovi „posetili“ Jamalov dom dok igra na SP
Sport klub pre 1 sat | Autor: Milan Stojiljković
Provalnici upali na posed Lamina Jamala u Barseloni dok je on "preko bare" slavi plasman u finale na Svetskog prvenstrva! Dok cela Španija slavi plasman u finale Svetskog prvenstva nakon velike pobede nad Francuskom ( 2:0), najmlađa zvezda „Crvene furije“ i jedna od najvećih na Mundijalu, Lamin Jamal, suočio se sa ozbiljnom porodičnom dramom van terena. Samo nekoliko sati nakon završetka polufinalnog meča, nepoznati počinioci pokušali su da opljačkaju kuću