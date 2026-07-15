Zlatan oštro po Francuzima: Fudbal se igra prvo mozgom

Sport klub pre 4 sati  |  Autor: Aleksandar Petrović
Zlatan oštro po Francuzima: Fudbal se igra prvo mozgom

Zlatan bez milosti prema Francuzima, prozvao Dešana zbog Kantea, ali i zbog drugih stvari...

Francuska je ostala bez finala Svetskog prvenstva posle poraza od Španije sa 2:0, a Zlatan Ibrahimović nije štedeo „trikolore“ u analizi polufinalnog susreta. Nekadašnji švedski reprezentativac smatra da je Španija održala pravu fudbalsku lekciju Francuzima, pre svega zahvaljujući kontroli utakmice, inteligentnom kretanju i načinu na koji je koristila loptu. „Ljudi često pričaju o intenzitetu, tempu i tome koliko timovi trče tokom utakmice. Ali, fudbal nikada nije
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