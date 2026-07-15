Selektor Španije: Francuska se suočila sa najboljim timom na svetu

Sputnik pre 1 sat
Selektor Španije: Francuska se suočila sa najboljim timom na svetu

Fudbaleri Španije plasirali su se u finale Mundijala posle pobede protiv Francuske (2:0), a posle sjajne partije svog tima Luis de la Fuente, selektor Španije, istakao je da ima najbolju reprezentaciju na svetu.

Španci su silovito delovali tokom većeg dela meča zbog čega Luis de la Fuente ima razloga da bude ponosan. Nastavio je potom da hvali svoje igrače. Ovo je drugo finale Svetskog prvenstva u istoriji za Španiju, a prvi put igrali su ga 2010. godine. Protivnik u borbi za trofej svetskog prvaka biće im pobednik duela Argentina – Engleska.
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