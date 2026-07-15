Usvojena antiruska deklaracija u Kijevu - Vučić jedini nije potpisao dokument

Sputnik pre 1 sat
Usvojena antiruska deklaracija u Kijevu - Vučić jedini nije potpisao dokument

Srbija je jedina zemlja koja danas nije potpisala zajedničku deklaraciju usvojenu na petom Samitu Ukrajina – Jugoistočna Evropa, održanom u Kijevu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u ukrajinskoj prestonici, nije želeo da potpiše antiruski i ratnohuškački dokument.

"Ja sam jedini koji nije stavio potpis na tu deklaraciju. Pogledajte tekst ili će vam to tek sada doći, tekst te deklaracije. Proslediće vam verovatno i biće vam jasnije, a ne moram više ništa da objašnjavam", kazao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara nakon samita. Na pitanje u vezi sa stavom Srbije prema sankcijama Rusiji, Vučić je kazao da je svima poznat stav Srbije. Kako je dodao, predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i predsednik
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