Vučić: Realnost nije tako ružičasta kako je vidi Edi Rama

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Kijevu da realnost Srbije, kada je reč o Kosovu i Metohiji, nije laka, ali je ukazao da nije ni onakva kako je vidi premijer Albanije Edi Rama i izrazio nadu da će se stvari po pitanju južne srpske pokrajne rešavati mirnim putem-dijalogom i kompromisima.

Vučić je to rekao novinarima posle Smita Ukrajina - Jugoistočna Evropa u Kijevu na pitanje kako komentariše izjavu Rame da Srbija nije spremna da prihvati realnost da više nema Kosova i Metohije. "Ja mislim da realnost svakako nije laka za našu stranu, ali nisam siguran da je realnost tako ružičasta kakvom je vidi Edi Rama, a što se budućnosti južne srpske pokrajine tiče iz njegovog ugla, šta vreme donosi i kako vreme donosi. Ja se nadam samo da ćemo uvek stvari