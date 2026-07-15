Vučić u Kijevu, učestvuje na samitu Jugoistočna Evropa-Ukrajina

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Kijev, gde će danas prisustvovati samitu Jugoistočna Evropa-Ukrajina.

Na samitu učestvuju predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i najviši zvaničnici Albanije, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Bugarske, Crne Gore, Turske i onlajn Grčke, dok Priština nije pozvana na samit. "Peti samit Jugoistočna Evropa - Ukrajina kojem prisustvujem predstavljajući našu Srbiju. Posle Odese, Atine, Dubrovnika i Tirane, red je došao na Kijev. Verujem da ćemo imati dobar samit, pružiti jedni drugima podršku na